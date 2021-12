Batopin et Michel Hemberg, le propriétaire du magasin de fleurs "Histoires de fleurs" ont trouvé un accord : un distributeur de billets sera installé à l’endroit où se trouve le commerce. Le distributeur sera donc placé à la rue Maurice Canon, dans le centre d’Ecaussinnes.

"Je suis très contente qu’Ecaussinnes puisse retrouver des Bancontact parce que j’appelle cela "la précarité de l’agent liquide". Cela met des personnes en difficulté : une personne âgée qui ne sait pas donner de l’argent en liquide pour qu’on aille lui chercher un pain, elle ne donnera pas sa carte de banque. C’est une question de sécurité aussi pour les indépendants car il n’y avait plus non plus moyen de déposer d’argent dans un Bancontact; niveau sécurité c’était inadmissible. On a également cherché une surface accessible aux personnes à mobilité réduite et elle y répond. Je suis très contente, très enchantée et soulagée », se réjouit Véronique Sgallari, échevine du commerce.