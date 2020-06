La MJ Epidemik innove pour ses stages estivaux.

Cet été, douze Ecaussinnois partiront à l'aventure Pékin Express. Pas question évidemment de s'envoler à l'autre bout du monde, d'être filmé ou de passer deux semaines en compagnie de l'animateur Stéphane Rotenberg. Mais les six binômes passeront tout de même cinq jours et quatre nuits aux quatre coins de la Belgique pour une version écaussinnoise de la célèbre télé-réalité française, orchestrée par la Maison de la Jeunesse Epidemik.

"C'est la toute première fois que nous allons réaliser cette expérience", confie Gontran Huylenbroeck, coordinateur de la MJ Epidemik. "Nous l'avions déjà proposée précédemment mais nous n'avions pas reçu suffisamment d'inscriptions. Cette année en revanche, nous sommes parvenus à remplir toutes les places et ce sont donc six binômes qui partiront à l'aventure le lundi 10 août pour revenir le 14 août."

Un père et son fils, des amis, un frère et une sœur, un couple... toutes les combinaisons étaient possibles pour participer. Il suffisait de composer avec un majeur et un mineur ou deux mineurs d'âgés au moins 16 ans. "Nous ne souhaitons pas révéler trop de détails pour garder un peu de surprise pour les candidats. Mais je peux déjà dire qu'ils voyageront à travers la Belgique grâce à différents moyens de locomotion et qu'ils réaliseront de nombreux défis. Chaque soir, ils seront attendus par les animateurs dans un camping du pays avant de repartir le lendemain pour de nouvelles épreuves."

Cette activité estivale ne sera pas la seule de l'été pour la MJ Epidemik qui propose plusieurs autres stages insolites : un stage de découverte de l'agriculture, un stage de codage de jeux vidéo ou encore une semaine à la découverte d'endroits méconnus de la Belgique (sites abandonnés, parties de villes inexplorées, anfractuosités inédites...). "Nous ne proposons quasiment jamais deux fois la même activité d'année en année. Nous essayons toujours d'innover", sourit Gontran.

La plupart de ces semaines d'activités sont déjà complètes mais il reste encore quelques places.