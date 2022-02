C'est la deuxième fois que la société Simon Invest propose un projet de lotissements à l'entrée de Marche-lez-Ecaussinnes. Le projet de quartier résidentiel imaginé entre les rues de l'Avedelle et Delval nécessiterait, par ailleurs, la création d'une voirie et la modification d'une partie du tracé du sentier 36. C'est dans ce cadre qu'une enquête publique est lancée.

"On parle d’un projet qui vise à la création de 39 logements unifamiliaux et de 10 logements collectifs donc un immeuble à appartements situés entre les rues de l’Avedelle et Delval", explique Arnaud Guérard, l'échevin de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. "Le projet est porté par la société Simon Invest. Il y a une phase d’enquête publique liée à la création d’une voirie car le projet implique d’ouvrir une nouvelle voirie et de déplacer un sentier communal existant".

En 2019, la même société avait proposé une projet presque similaire comprenant 30 à 35 maisons unifamiliales et jusqu'à 10 appartements. La commune s'était prononcée en défaveur du projet estimant qu'il ne s'adaptait pas à la ruralité de la commune de Marche-lez-Ecaussinnes. Cette fois encore, l'enquête publique doit suivre son cours mais la Ville d'Ecaussinnes ne semble pas favorable au projet. "Nous laissons la consultation publique s’opérer avant de se prononcer par rapport au projet. L’objectif est de pouvoir laisser à chaque habitant de s’exprimer", précise Arnaud Guérard. "Je rappelle néanmoins qu’un projet similaire avait été proposé par le même demandeur et il a été refusé par la commune et par la Région ainsi que par le gouvernement wallon, en recours".

La commune analysera en détails la proposition de Simon Invest mais son but reste de maintenir le caractère rural du village. A priori, il y a très peu d'espoir de voir l'aboutissement du projet. Une série de contraintes s'ajoute également à la viabilité du projet."Nous considérons que cette zone ne se prête pas à l’urbanisation dans le sens que c’est une zone en entrée de village qu’il convient de préserver. Il y a des bordures et des espaces verts en début de village puis c'est une zone sujette à des inondations, à un risque d’écoulement également", explique l'échevin. "Par ailleurs, la Wallonie nous demande d’analyser avec beaucoup plus d’attention les demandes de projets de ce type. Le site rencontre une série de contraintes qui, pour nous, font qu’une urbanisation est compliquée et peu souhaitable. Nous laissons l’enquête publique se faire et ensuite la commune se prononcera".