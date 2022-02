Depuis peu, un service d'aide et de coaching a vu le jour sur Ecaussinnes. En effet, Laurence Deglume, coach personnel et professionnel, a mis en place une aide destinée aux étudiants en humanité qui ne savent pas vers quelles études se diriger. Le même type d'aide est également proposé aux adultes qui ont connu une situation de burn-out et veulent réorienter leur carrière.

"Je rencontre les personnes et je leur fais passer toute une batterie de tests qui constituent un bilan de leurs valeurs, leur motivation et leurs qualités", explique Laurence Deglume. "Parallèlement à cela, ils reçoivent une feuille de questionnaire à faire passer dans leur entourage. Dans l’idéal, ils demandent à un parent, une personne dans leurs amis ou de leur activité extrascolaire et une personne du corps enseignant. Pour les adultes, les personnes questionnées sont personnelles et professionnelles, comme des collègues. Cela permet de regrouper tous les résultats et de ressortir de là quels sont exactement les orientations qui leur correspondent".

Si cette aide est actuellement mise en place sur Ecaussinnes où Laurence Deglume est installée depuis quelques années, la coach personnel souhaiterait développer son service dans les villes avoisinantes comme Braine-le-Comte ou Soignies. Un second projet, en cours de discussion avec la Ville d'Ecaussinnes, pourrait également voir le jour : des séances de coaching pourraient être directement proposées dans les écoles secondaires de l'entité.

"J'aimerais bien proposer ce service un peu plus largement sur Braine et sur Soignies, par exemple. Je suis toute seule donc je n’ai pas toute une équipe avec moi ...", explique Laurence Deglume. "J'ai des personnes qui viennent d'un peu plus loin, j'ai déjà eu des personnes de Mons. Généralement, les personnes se déplacent maintenant moi j'aimerais bien pouvoir proposer ça aux écoles aussi. J’en ai parlé avec madame Véronique Sgallari dans le cadre du CAC pour la partie liée à l’enseignement. C’est quelque chose qui va peut-être être mis en place".

Et d'ajouter : "Ce serait chouette et d'ailleurs j'ai une demande. J’ai une adulte coachée dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui me disait que ce serait bien de proposer ça à l'école de son fils, par exemple. J’ai des étudiants qui me disent "mais pourquoi ne pas proposer ça directement aux écoles ?". Le budget scolaire étant ce qu'il est, c'est compliqué mais c'est quelque chose qui serait vraiment chouette à proposer".