Le saviez-vous? La pierre bleue, qui a fait la renommée de Soignies ou Ecaussinnes, est constituée de fossiles calcaires d'organismes marins. Ce sont les tâches blanches que l'on distingue à la surface des blocs de pierre. Le CPAS d'Ecaussinnes propose d'en apprendre davantage à ce sujet à vos enfants lors d'une activité peu banale: un stage de découverte de la pierre bleue et des fossiles qui la compose.

Organisé en collaboration avec l'ASBL du festival les Tailleurs, ce stage va permettre aux enfants de redécouvrir l'histoire des tailleurs de pierre et de l'exploitation de la pierre bleue, qui fit la renommée de la commune durant des siècles. Mais le stage sera surtout l'occasion de développer sa fibre artistique: en s'inspirant des fossiles, les enfants créeront des dessins et structures végétales qui seront ensuite exposées dans le parcours du festival Les Tailleurs.

Ce festival familial multidisciplinaire, qui mêle spectacles de rue, concerts, cirque, théâtre, humour, jeux et guinguette aura lieu les 2 et 3 octobre prochains.

Le stage a lieu du 23 au 27 août et s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans. Pour s'y inscrire et avoir ses créations exposées lors de cet évènement culturel majeur de la Cité de l'Amour, c'est via le numéro de téléphone 067 49 32 63 ou par mail, noemie.plaisant@cpas-ecaussinnes.be.