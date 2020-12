Quand les rues du début du siècle dernier côtoient celles d'aujourd'hui. Faire découvrir la commune sous un angle inédit au travers de cartes postales anciennes et de photos contemporaines enrichies d'anecdotes historiques, voilà le concept du livre "Chemins d'histoires aux Ecaussinnes". Sorti il y a quelques jours et disponible gratuitement sur réservation, l'ouvrage fera replonger les Ecaussinnois dans le passé de ses villages.

Si la nostalgie de revoir d'ancien clichés s'installera chez les aînés, la génèse de se projet émane bel et bien des plus jeunes. Les membres du conseil communal des enfants de 2017 avaient lancé cette idée il y a trois ans en mettant en perspective les cartes postales anciennes d'Ecaussinnes avec les vues actuelles des villages. Ils ont ensuite été soutenus dans leur démarche par le Conseil communal consultatif des aînés, ainsi que les services de la culture, de la jeunesse et des seniors.

"Lorsque j'ai eu écho de ce projet lancé par les enfants, j'ai proposé qu'une rencontre soit réalisée avec les membres du conseil des aînés", explique Dominique Faignart, échevin de la culture qui était aussi échevin des aînés à l'époque du lancement du projet. "Après avoir analysé les cartes postales tous ensemble, les aînés ont évoqué certains souvenirs des lieux et le projet s'est mis en place", ajoute François Vanhove, responsable du service culturel de la commune. "Il fallait ensuite faire une sélection des cartes postales et mettre tout cela en page."

Epaulés par une illustratrice, les enfants, les aînés et le service culture de la commune ont finalement pu concrétiser leur projet avec la sortie de ce livre. "C'est vraiment une belle collaboration avec la Maison des Jeunes, qui s'occupe du conseil communal des enfants, avec les aînés et la culture. C'est un vrai projet intergénérationnel qui permet une transmission de mémoire", insiste Dominique Faignart.

Les exemplaires de l'ouvrage sont disponibles gratuitement grâce à un investissement de la commune. Il suffit de les réserver auprès du service culture de la commune.