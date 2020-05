Le projet "deux mois, deux roues" doit permettre aux citoyens de se familiariser à ce mode de transport.

Vélo traditionnel ou vélo électrique ? Le choix n’est pas toujours simple et de nombreux critères peuvent entrer en ligne de compte avant de se décider et de sortir le portefeuille. Le mode d’utilisation du vélo mais également son prix ou sa maniabilité sont par exemple des critères à prendre en compte.

Pour aider les indécis, la commune d’Écaussinnes, en collaboration avec l’asbl Pro Vélo, propose une nouvelle fois à ses habitants de tester gratuitement un vélo à assistance électrique durant deux mois. "L’objectif de cette opération est de faciliter la transition vers le vélo. Dans cette optique, ce projet permet aux personnes qui hésitent encore à passer aux deux roues de tester ce moyen de transport durant deux mois pour se faire une réelle idée de ses avantages", expliquent la commune et l’asbl.

Le projet "deux mois, deux roues", ne se contente cependant pas de mettre un vélo à la disposition des citoyens. "Il offre un accompagnement complet pour faciliter le passage au vélo, avec la mise à disposition du vélo et de ses accessoires mais aussi une formation à la circulation dans le trafic et un suivi de l’équipe Pro Vélo." Car s’intégrer à la circulation en toute sécurité n’est pas toujours chose simple et peut même être un frein dans la démarche.

Trois phases sont programmées sur cette année 2020. Elles se dérouleront du 02 juin au 22 juillet, du 24 juillet au 14 septembre ou du 29 septembre au 27 novembre. Le départ sera donné en soirée, entre 17 heures et 20 heures depuis le service travaux de la commune d’Ecaussinnes (rue Jean Jaurès, 9). "Le premier jour de prêt, Pro Vélo expliquera le fonctionnement du vélo et donnera une formation théorique et pratique sur la circulation en ville à vélo." Cette séance de trois heures et obligatoire.

Pour profiter de ce projet, les participants doivent habiter Ecaussinnes, avoir plus de 18 ans, disposer d’un endroit fermé pour laisser le vélo à l’abri, savoir rouler à vélo et en avoir la maitrise. Une caution de 250 euros sera demandée avant le début du test et sera restituée à la fin du programme si le vélo n’a subi aucun dommage. Les candidatures peuvent être complétées via le site internet officiel de la commune.

Crise de covid-19 oblige, la formation sera adaptée pour respecter les recommandations sanitaires du Conseil national de sécurité.