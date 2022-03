La commune est au pied du podium juste après Marche-en-Famenne, Malmedy et Comines-Warneton.

Mercredi dernier, le GRACQ dévoilait les classements des communes wallonnes présentant le plus d'infrastructures dédiées à la mobilité douce et plus précisément aux cyclistes. La commune d'Ecaussinnes figure à la quatrième place du classement des communes de 10.000 à 20.000 habitants.

"C'est une excellente place. L'important ce n'est pas le podium mais c'est de montrer que nous sommes dans le top en terme de mobilité et particulièrement de la mobilité douce", explique Philippe Dumortier, l'échevin des Travaux et de la Mobilité. "C'est une très bonne nouvelle et nous n'avons pas encore ligne 106 qui va encore nous faire gagner des points. L'objectif n'est pas de se glorifier, nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques mais l'on sait que c'est dans la tendance du moment".