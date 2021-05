Ce week-end de Pentecôte aurait dû être synonyme de fête dans la Cité de l’Amour. Chaque année, le traditionnel Goûter matrimonial, rendez-vous bien connu d’Ecaussinnes, est fêté le week-end de Pentecôte. Malheureusement, la situation sanitaire que nous connaissons empêche la tenue de cet événement.

Néanmoins, la Commune d'Ecaussinnes, en collaboration avec les "Amis du Folklore", a décidé de mettre en place de nombreux clins d'œil, dont une balade découverte. "C'était avec beaucoup de regret que nous avions dû annoncer l'annulation de l'édition 2021 il y a quelques semaines et, entre-temps, nous avons décidé de proposer différents éléments de communication et d'interaction avec les citoyens écaussinnois.es, ainsi qu'une balade découverte", explique l’échevin du folklore, Dominique Faignart.

C’est via les pages Facebook de l'administration et du Goûter matrimonial qu’il est possible de découvrir, chaque jour depuis le 1er mai, une anecdote sur cet évènement plus que centenaire. "Nous avons également souhaité mettre en avant les acteurs du folklore et interagir avec les Ecaussinnois.es en leur proposant, par exemple, un concours de dessin pour les enfants, ainsi qu'un concours de citation afin de créer une nouvelle banderole décorative en 2022" poursuit le bourgmestre, Xavier Dupont. "Quelques commerçants mettent également leur vitrine aux couleurs de notre folklore ! Nous invitons tout le monde à découvrir ces décorations et, par la même occasion, à participer à un concours permettant de gagner de nombreux cadeaux auprès des commerces participants."

Si un décor de photo de profil Facebook spécial Goûter matrimonial a été mis en place, c'est surtout la balade organisée en l’honneur de l’évènement que la commune souhaite mettre en avant. Le parcours d’environ six kilomètres passera par des lieux clés comme le quartier de la Bassé, le Tunnel des Amoureux ou encore le parc de Souvenir. "Il démarre de la gare d'Ecaussinnes", ajoute Dominique Faignart. "Accessible durant tout le week-end de la Pentecôte, il permettra de (re)découvrir notre folklore à travers de grandes bâches richement illustrées et, surtout, d'avoir accès à des vidéos d'archives (ndlr : suite à une collaboration avec Antenne Centre) grâce à un système de réalité augmentée. Pour ce faire, il suffit de télécharger une application sur votre smartphone. C'est une grande nouveauté et nous espérons que cela plaira aux participants !"

Afin d'assurer un aspect festif lors de ce week-end si cher au cœur des Ecaussinnois, l'administration s'est chargée d'installer les éléments décoratifs habituels du Goûter Matrimonial, tandis que les Amis du Folklore planteront le mai sur la Place des Comtes, au pied du château fort. Des animations organisées en attendant le 6 juin 2022 avec impatience. Le rendez-vous est pris !