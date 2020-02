Voilà une nouvelle qui ravira les amoureux de la nature et des animaux. Deux chouettes effraies ont été observées dans le clocher de l'église du Sacré-Cœur d'Ecaussinnes, a annoncé l'échevin Arnaud Guérard. Le couple, qui avait quitté l'édifice pendant les travaux de sécurisation, s'y est donc réinstallé alors que les travaux ne sont pas encore terminés. Et pour éviter que les deux oiseaux ne s'en aillent à nouveau, il a été décidé d'installer un nichoir dès la semaine prochaine en collaboration avec la commune d'Ecaussinnes, Natagora Haute Senne et Ecaussinnes cité nature.

La présence de l’Effraie des clochers, plus communément appelée chouette effraie, n’a rien de surprenant, en réalité. Rapace nocturne, l’oiseau a tendance à installer son nid dans les bâtiments anciens, qui assurent un minimum d’espaces sombres. Les granges, greniers de ferme, églises (nefs et clochers), châteaux et cavités d’arbres ou de falaises sont ainsi très prisés.

De même, la chouette tentera de construire son nid à proximité de lieux de chasse, soit près de prairies naturelles, lisières de champs, de haies ou de bois, près de friches, jachères et vergers. Cette église d'Ecaussinnes, située à proximité de la campagne et de grands espaces, était donc un lieu de choix pour ce couple de chouettes.

Ces oiseaux en croiseront d'autres au sein de l'édifice. En novembre dernier, des nichoirs ont été placés au sommet du clocher afin d'accueillir une population de martinets. Cette espèce, qui niche volontiers dans les anfractuosités des bâtiments, pourra profiter des aménagements dès son retour d'hivernation au mois d'avril.

Quant au vaste chantier de restauration de l'église du Sacré-Coeur, il vient d'achever sa phase de sécurisation et de stabilisation. "Nous allons pouvoir poursuivre la procédure de réhabilitation de ce lieu symbolique de la Place Cousin", commente le bourgmestre Xavier Dupont. "Cette première phase n'était que le début d'un vaste chantier qui permettra, à termes, de rendre ce lieu à nouveau accessible au public."