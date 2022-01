L’aménagement de la ligne 106 en pré-Ravel commence à prendre forme à Ecaussinnes. Le conseil communal de ce lundi 24 janvier a approuvé la mise en place de panneaux de signalisation permettant notamment de délimiter les tronçons d’accès pour les piétons, cyclistes et cavaliers ainsi que de traverser la chaussée en toute sécurité. Un marquage sera également réalisé prochainement.

Un pas de plus a donc été franchi par le conseil communal dans le projet de réhabilitation de la ligne 106 en un pré-Ravel réservé aux piétons, cyclistes et en partie aux cavaliers. "Nous allons pouvoir avancer sur le dossier de réhabilitation de la ligne 106 en 2022", annonce Philippe Dumortier, échevin des Travaux à Ecaussinnes. "Cette réhabilitation passe par l’aménagement de toute une série de signalisation et de prise de règlement que nous prenons d’ores et déjà."

Les aménagements des panneaux de signalisation prendront prochainement place aux croisements du Plateau de la gare, de la chaussée de Braine, du Domaine de Combreuil ainsi qu’à ceux des rues Bel-Air, des Sept Douleurs, de la Follie et de Combreuil.

La partie de la ligne 106 comprise entre le plateau de la gare d’Ecaussinnes et de la chaussée de Braine sera réservée uniquement aux piétons et cyclistes. Les cavaliers pourront emprunter le tronçon délimité par la chaussée de Braine et de la rue du Domaine de Combreuil.

Démarrés en juin 2020, les travaux sont donc sur la bonne voie. L'objectif est de créer une colonne vertébrale cyclable, mais aussi de garantir la survie du sentier. Sans ce projet porté par la commune d'Écaussinnes et le SPW, la ligne 106 était appelée à disparaitre.