Ce dimanche, c'était le grand jour pour Framboize van der Straten. De longs mois de travail ont enfin été concrétisés avant la grande ouverture de sa boutique, à Ecaussinnes. Des costumes médiévaux et fantastiques pour enfants, des robes de princesses, des créations en pierres naturelles, des bijoux, des vêtements, des doudous, des coiffes féériques... Voilà un peu le genre d'articles qu'ont découvert les premiers clients de "

Pourtant, la nouvelle boutique est désormais fermée au moins jusqu'au début du mois de décembre suite aux dernières mesures du Comité de concertation. "Cela fait longtemps que j'avais prévu d'ouvrir à cette date donc j'ai tout de même voulu le faire", confie la commerçante écaussinnoise. "L'objectif étant de me faire connaître en prévision des fêtes de fin d'année. Je compte en effet continuer à vendre via ma page Facebook où je proposerai les articles à livrer ou à emporter. Il faut continuer malgré tout."

Il est vrai que l'ouverture, même pour une journée, a permis au magasin de Framboize de se faire connaître. "Des gens sont venus découvrir la boutique, et savent désormais que la vente va continuer par correspondance et à distance. Je ne voulais pas attendre le déconfinement parce qu'on ne sait pas quand il arrivera exactement. Je ne voulais plus attendre. Il fallait trouver une alternative pour que je puisse travailler."

Costumière de profession, Framboize était jusqu'à présent uniquement active dans divers événements de la région. "Je prépare toute ma production durant l'hiver. Et puis je me rends sur les fêtes médiévales de mars à novembre pour vendre ce que j'ai fabriqué. Mais comme tous les événements ont été annulés cette année, j'ai voulu concrétiser une envie de longue date en ouvrant un vrai magasin en collaboration avec d'autres artisans."

Dans la boutique de Framboize, on retrouve ainsi les créations de cinq autres artisans qui fréquentent les mêmes événements : Les Précieux des Elfes, la Boutique Chrysalis, Jewelry Symbolic, Elfe Boutique et Mademoiselle Alix. "Les articles pourront donc être envoyés par colis ou bien à venir chercher au magasin où ils seront préparés dans un paquet à l'extérieur", ponctue Framboize.