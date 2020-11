Une de plus ! Très appréciée des investisseurs dans les énergies renouvelables, la région d'Ecaussinnes, Seneffe et Ronquières verra bientôt pousser une éolienne supplémentaire sur ses terres. Elle devrait voir le jour du côté du zoning de Feluy, sur un terrain situé entre le site d'Ineos et le canal Bruxelles-Charleroi. La cabine de tête est prévue rue de Nivelles mais l’éolienne donnera sur la rue de Triboureau.

Le projet porté par New Wind consiste en la construction et l’exploitation d’une éolienne d'une puissance maximale totale de 2,99 MW, sa cabine de tête, un chemin d'accès et une aire de montage, ainsi que la pose de câbles électriques. Du moins, s'il voit le jour. La demande de permis vient d'être déposée mais une enquête publique doit d'abord être menée. Du 23 novembre au 8 décembre, il sera ainsi possible de consulter le dossier et de formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale.

Le zoning de Feluy est déjà le lieu d'accueil de plusieurs éoliennes à cause du nombre importants d'entrerprises énergivores qu'il couvre. Mais de nouveaux projets sont également en cours dans cette zone ou à proximité. Citons par exemple la construction de cinq mâts par Engie Electrabel, deux à Feluy et trois à Ronquières, ou encore le futur parc de sept éoliennes souhaité par Colruyt Group.