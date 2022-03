Fortement intéressée par sa ville et la qualité de son eau, l'ASBL Synergie a, dès lors, décidé d'organiser une séance d'informations le jeudi 10 mars prochain à 19h. Ouverte à tous, habitants d'Ecaussinnes ou d'autres communes, la conférence se fera à Marche-lez-Ecaussinnes à la salle "Notre maison".

Lors de cette soirée informative, les citoyens pourront donc obtenir davantage d'informations auprès de deux intervenants. D'une part, le scientifique Stéphane Depret, membre d'un laboratoire d'analyse et spécialiste de l'amiante et d'autre part, le docteur Bernard Hennaut sera également présent. Directeur technique du laboratoire d'a_Ulab, un laboratoire carolo spécialisé dans la recherche et l'identification de fibres d'amiante présentes dans les matériaux et dans l'air.

Précision organisationnelle : les inscriptions ne sont pas obligatoires pour assister à la séance.