C’est la fin des gobelets en plastique jetable à Ecaussinnes. À partir du 1er janvier 2021, l’utilisation de récipients en plastique à usage unique a été interdite lors d’évènements publics en Wallonie. Seuls sont autorisés les gobelets réutilisations ou, des jetables recyclables, pour autant que ceux-ci fassent l’objet d’une collecte spécifique. L’objectif premier reste évidemment la diminution de dépôts sauvages de déchets, récurrents dans les activités comme les festivals ou les marchés.

On le sait, l’ustensile en plastique à usage unique n’a pas été conçu pour accomplir plusieurs trajets ou rotations durant son cycle de vie. Il ne sera donc pas réutilisé, mais jeté après une seule utilisation. C’est dans ce contexte que la commune d’Ecaussinnes a décidé d’agir en la matière. En effet, afin de respecter la législation, elle souhaite ne permettre que l’utilisation d’un système de gobelets réutilisables pour tous les évènements sur l’espace public. L’occasion de supprimer totalement une collecte séparée de récipients jetables, même recyclables.

Le collège communal proposera l’adoption d’un règlement intégrant ces éléments au prochain conseil communal le mercredi 26 mai. Il sera ainsi ajouté dans le dossier d’autorisation que tout organisateur doit remettre préalablement pour l’organisation d’un évènement public à la Cité de l’Amour.

Par conséquent, la commune a poussé plus loin sa réflexion. "Depuis septembre 2016, la commune d'Ecaussinnes propose un service de prêt et de nettoyage de gobelets réutilisables afin d'encourager à réduire l’utilisation des contenants en plastique jetables lors de manifestations publiques", souligne Arnaud Guérard, échevin de l’environnement. "Ce service est une alternative concrète qui a fait ses preuves et qui continuera d’être mis à disposition gratuitement des associations écaussinnoises."

Depuis sa mise en place, ce service a d’ores et déjà permis d’éviter l’utilisation de plusieurs centaines de milliers de gobelets jetables. En plus de l’aspect écologique, la collaboration avec une entreprise de travail adapté inclut une composante sociale. "Le système est également un vrai plus en matière de propreté publique qui permet d’éviter des interventions des services communaux après une festivité, mais aussi un point positif pour l’attrait des évènements écaussinnois", ajoute le bourgmestre, Xavier Dupont.

Évidemment, le choix par les organisateurs d’un autre prestataire pour la mise à disposition de gobelets réutilisables reste possible. Le service environnement poursuivra le travail de soutien et d’accompagnement des organisateurs en vue de faciliter la transition vers ce nouveau système.