Le groupe Ensemble proposera la modification du Règlement d’ordre intérieur lors du prochain conseil communal.

Encourager la démocratie participative, c’est l’objectif du groupe Ensemble d’Ecaussinnes. En effet, le conseiller communal, Sébastien Deschamps, proposera de modifier le Règlement d’ordre intérieur du conseil communal pour traiter ces questions en début de séance, réaction au refus de la dernière interpellation.

Pour les humanistes, c’est le temps d’attente qui pose problème. "Patienter 6 heures, jusqu’à minuit trente, pour pouvoir interpeller le conseil communal, et pour finalement ne pas pouvoir développer son sujet plus de 10 minutes : c’est l’expérience cuisante qu’a connue un habitant d’Écaussinnes en décembre 2020, lorsqu’il voulait sensibiliser les élus à un moratoire sur les exclusions", explique Sébastien Deschamps, chef de groupe Ensemble. "On n’a de cesse de vouloir impliquer les citoyens, de promouvoir la démocratie participative, mais est-ce cela qui l’encourage ?"

Face à cette proposition, le bourgmestre de la Cité de l'Amour rappelle que seulement trois interpellations ont été demandées depuis le début de la possibilité des interpellations citoyennes dans le CDLD. Deux ont été jugées recevables, et la dernière a été refusée pour sa protée non-générale. "Pour les deux qui ont été acceptées, la première s'est déroule sans problème", explique Xavier Dupont. "La personne a été entendue en début de séance et l'interpellation a débouché sur l'adoption d'une carte nous incluant dans le processus de commune hospitalière. Pour la seconde, elle était à l'initiative d'un parti politique non représenté au sein du conseil communal d'Ecaussinnes. Raison pour laquelle nous avons programmé l'interpellation en fin de séance."