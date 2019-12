C'est le ouf de soulagement pour cette famille, menacée d'expulsion d'ici le 20 décembre.

Le ouf de soulagement n’est que provisoire mais Virginie, Cédric et leurs trois enfants âgés de quatre, 11 et 14 ans ne passeront pas les fêtes de fin d’année à la rue. C’était pourtant le triste scénario auquel se préparait cette famille originaire d’Écaussinnes après avoir appris qu’elle devait libérer son logement social de transit au plus tard le 20 décembre prochain, soit à peine un mois après avoir été prévenue.

Jusqu’ici tenue au devoir de réserve concernant l’accompagnement régulier de cette famille au cours des derniers mois, la présidente du CPAS d’Écaussinnes a tenu à faire savoir qu’une solution d’urgence provisoire avait pu être dégagée. "Il s’agit d’un dossier que les services du CPAS et sa présidente Muriel Van Peeterssen ont suivi depuis maintenant plus d’un an et l’incendie qui les a conduits à la perte de leur habitation", précise le centre public d’action sociale.

Ce dernier précise encore "qu’un accompagnement se poursuivra, en collaboration étroite entre les services de réinsertion et logement du CPAS afin de construire une solution à long terme avec la famille." Rappelons que depuis qu’une solution en logement de transit leur a été proposée, la maison incendiée a pu être remise en état mais reste vide : la famille ne peut y retourner parce qu’elle est remise au début de la lise d’attente du CPAS. Une réalité qui avait été pointée du doigt par de nombreux Écaussinnois qui soutiennent la famille.

"La précarité et le fait de disposer d’un logement digne pour tous est une priorité en matière de politique sociale à Ecaussinnes. Celle-ci se traduit d’ailleurs par un plan de lutte contre la pauvreté proposé au conseil communal et adopté à l’unanimité. Une des missions premières du CPAS c’est l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des personnes quelle que soit leur situation", souligne encore Muriel Van Peeterssen.

Si dans les faits, cette aide n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre, elle devait au moins permettre à la famille de Virginie et Cédric de passer les fêtes au chaud.