Les mouvements en faveur de la biodiversité et de l’écologie se sont multipliés ce dernières années. Ce 16 juin, la locale Ecolo de Soignies invitera également les citoyens à passer concrètement à l’action en faveur de la biodiversité. "Plantons des haies, des arbres et des vergers", c’est le titre de la conférence qui sera proposée aux citoyens, associations, entreprises et agriculteurs désireux d’entamer une démarche en faveur de la nature.

"Après une brève introduction de l’échevin Ecolo Benoit Leclercq, notre invitée principale, Mme Sersli, chargée de mission auprès de Natagriwal, nous exposera l’intérêt de planter des haies et des arbres et explicitera les subsides disponibles aux candidats planteurs auprès de la Région Wallonne", indique le groupe Ecolo de Soignies. "Mme Vincke, conseillère communale Ecolo, abordera les critères à prendre en compte pour que la plantation apporte tous les avantages désirés et présentera nos actions, inscrites dans le cadre du programme "Yes We Plant"."

La parole sera ensuite proposée à des citoyens porteurs de projets locaux concrets afin de partager les expériences alors qu’un moment convivial d’échanges avec le public clôturera la soirée. Le rendez-vous est donc pris au Cercle St Vincent, ce 16 juin à 20h au 15 rue Chanoine Scarmure à Soignies.