Il ne reste plus que quelques jours au ministre Henry pour transmettre un calendrier des travaux à la Ville de Soignies.

Deux mois après que la Région ait reçu le rapport d’étude des sols sous la N524 à Neufvilles, le député sonégien François Desquesnes a interrogé ce lundi le ministre wallon des travaux publics, Philippe Henry sur l’agenda des travaux de la N524.

Il y a près d’un an, le 29 juin 2021, un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies. Le trou s’est élargi et approfondi dans les jours qui ont suivi engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres. Le trou béant fait aujourd’hui 50 mètres de long, une dizaine de mètres de large et jusqu’à 8 mètres de profondeur.