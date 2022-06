La cour d'appel du Hainaut a confirmé la suspension du prononcé de la condamnation infligée en première instance à l'ancien directeur de l'établissement de promotion sociale École Industrielle et commerciale d'Ecaussinnes. Le prévenu est coupable d'une fraude aux subsides, de faux et usage de faux. La période d'infraction est toutefois réduite de quatre à trois ans en raison d'un acquittement partiel. Une instruction avait été ouverte le 1er avril 2015 suite à une plainte, avec constitution de partie civile, déposée par la Communauté française auprès du juge d'instruction.

Plus de 200 élèves fictifs avaient été inscrits, entre septembre 2011 et juillet 2014, au sein de l'école. Le but des manœuvres frauduleuses était d'obtenir des montants plus importants de la Communauté française. L'ancien directeur contestait sa participation aux faits, soutenant que les manœuvres frauduleuses avaient été faites à son insu par son secrétariat

La cour a estimé qu'il n'était pas crédible, car des courriels démontrent qu'il avait une parfaite connaissance des chiffres en cours au sein de l'établissement qu'il dirigeait, puisqu'ils ont été envoyés de sa boite personnelle.