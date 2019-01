Emilie a les dents et le nez cassés ainsi que le visage tuméfié. Elle dit s'être échappée par la fenêtre du domicile familial de Florian Di Rupo ce vendredi à 9h.

Elle s'est sauvée par la fenêtre du domicile familial de Florian Di Rupo, petit-neveu d'Elio - totalement étranger aux actes dont il est question ici, précisons-le - alors qu'elle était pieds nus et qu'elle ne portait qu'un soutien-gorge et un pantalon. Cette fois, sa maman ne s'est plus rétractée et a décidé de s'exprimer…

A la mi-janvier, nous avions déjà contacté Sylvie. Celle-ci nous disait ne plus savoir que faire car si dans un premier temps elle avait aussi dévoilé des faits de violence sur facebook en partageant des photos de sa fille blessée, elle avait fini par se rétracter. "Ma fille nie les faits . Elle ne veut pas que je parle", déclarait-elle alors.

A ce moment-là, la maman de la jeune fille avait même partagé des copies de messages envoyés par sa fille. Celle-ci lui avait notamment indiqué que "l'autre l'avait encore frappée".



Toutes ces publications ont, ensuite, été effacées du mur de la maman qui disait avoir été menacée.

Cette fois, Emilie a accepté que sa maman parle. La police de Mariemont a confirmé le dépôt d'une plainte ainsi que l'interpellation de l'intéressé.