© U.P.

En 2022, la région du Centre perdra l'une de ses attractions touristiques: le plan incliné de Ronquières. Dès la prochaine saison touristique, il ne sera plus ouvert aux visiteurs. C'est la conséquence du plan d'économies décidé au sein de la province du Hainaut, visant à dégager, d'ici 2024 et à la demande de la Wallonie, 52 millions d'euros en faveur du financement des zones de secours.

Pour réaliser cet effort financier sans sacrifier l'emploi, le Collège provincial a validé un plan de mesures qui prévoit la suppression de certaines activités, dont l'exploitation touristique du Plan incliné de Ronquières. L'ASBL Voie d'Eau du Hainaut exploitait des salles d'exposition et organisait des visites du lieu dans le cadre d'une concession d'exploitation avec le SPW Voies hydrauliques, propriétaire du site. Mais la concession arrive à échéance en 2022 et celle-ci ne sera pas renouvelée.

"Un courrier en ce sens a déjà été adressé aux ministres wallon Valérie De Bue et Philippe Henry, respectivement responsables du tourisme et des voies hydrauliques, dans lequel nous indiquons renoncer à renouveler la convention", confirme Fabienne Capot, députée provinciale en charge du tourisme. Elle pointe trois raisons à cela.

"La première, c'est le SPW Voies Hydrauliques qui nous demande une participation aux frais supplémentaires de 200 000 €. Un montant fort élevé, surtout en regard de la fréquentation du site. La deuxième, c'est que le Plan incliné de Ronquières est un site très compliqué à gérer sur le plan logistique, de l'accessibilité et qui nécessitait beaucoup de personnel saisonnier. Enfin, troisième raison, c'est que notre exposition permanente, "Un bateau, une vie", était devenue obsolète et trop chère à renouveler."

Fréquentation en baisse



C'est avec regret que la province délaisse le site. "Avec le canal du Centre historique et l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, cela formait un tout. Mais on ne peut pas tout faire. Nous n'aurions pas pu dégager de moyens supplémentaires pour le plan incliné alors qu'il était le plus faible de nos sites en termes de fréquentations."

Une fréquentation qui n'a cessé de chuter ces dernières années: de 2013 à 2019 (dernière année d'exploitation avant le Covid), il a perdu 39% de sa fréquentation , passant de 21 674 visiteurs à 13 258 visiteurs. L'exploitation du site générait un besoin de 5 équivalents temps plein auxquels il fallait ajouter, en saison, 7 agents à contrats à durée déterminée. La charge salariale annuelle équivalait à 165 000 euros, sans tenir compte du personnel des services d'appui provinciaux mis à disposition, précise la Province. Notons que cette fermeture n'aura pas d'impact sur l'emploi: le personnel sera réaffecté sur les autres sites gérés par Voies d'Eau du Hainaut (canal historique, ascenseur funiculaire et Clairefontaine).

Des tentatives de redynamiser le site avaient eu lieu, comme l'organisation de visites insolites du lieu, sans succès. Puis le Covid a compliqué la donne, le site restant d'ailleurs fermé en 2021. En 2022, ce sera la même chose, à moins qu'un nouvel opérateur ne veuille relever le défi. La balle est désormais entre les mains de la Région wallonne.