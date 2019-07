Il s'agissait d'un engin datant de la Première Guerre mondiale.

Voilà un souvenir de vacances qui restera longtemps marqué dans la mémoire de Philippe Vervoot et de son beau-fils Yann. En séjour chez ses beaux-enfants du côté de Péronne (département de la Somme), cet homme originaire de Chapelle-lez-Herlaimont s'est retrouvé à l'hôpital ce mercredi après une baignade, pourtant anodine, dans un étang de Hem-Monacu. La faute à une découverte inattendue.

En famille pour passer la soirée au bord de cet étang, Philippe s'est mis à l'eau pour nager aux côtés de son beau-fils. C'est là que leur regard a été attiré par un objet au fond de l'eau. "Yann a aperçu un objet de couleur blanche qui gisait dans l'eau, à environ un mètre sous nos pieds", raconte le Chapellois de 57 ans. "Il l'a alors ramassé et sorti hors de l'eau. Cet objet, qui ressemblait à une ancienne grenade, a alors commencé à fumer et dégager de la vapeur avec une odeur de poudre à canon."

Pour éviter que la fumée ne se dégage davantage, Yann a replongé la grenade sous l'eau. "A ce moment-là, il n'y avait plus aucune émanation. Nous avons donc traversé l'étang à la nage et pour jeter la grenade sur la berge de l'autre côté, où personne n'habite. Mais l'engin s'est remis à fumer une fois hors de l'eau. Par peur et surtout pour préserver l'environnement, nous avons appelé les gendarmes et les pompiers."

Sous le regard médusé des autres baigneurs et des compagnes de Philippe et Yann, un périmètre de sécurité a été établi par la gendarmerie tandis que des renforts scientifiques ont été dépêchés sur place. Philippe et Yann ont tous deux été victimes d'irritations aux mains et aux yeux et emmenés vers l'hôpital de Péronne. "Tout va bien désormais mais nous avons eu très peur", confie Philippe.

Un peu plus tard, le service de déminage est intervenu sur place. L'engin était en réalité une grenade incendiaire utilisée durant la Première Guerre mondiale. Il s'avère que cette région regorge encore aujourd'hui de nombreuses armes, obus et grenades datant de l'époque.