Le concept avait rencontré un franc succès l’an dernier, tant en juillet lors de sa première édition qu’en août, lors de sa seconde. Le drive-in « en voiture Simone ! » reprendra dès lors ses quartiers sur le parking du Louvexpo cet été, pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Le programme de cette édition 2021 vient d’être dévoilé.

Concrètement, le drive-in sera accessible du 20 juin au 4 juillet et du 26 août au 29 août. « Des films cultes à (re)découvrir, une ambiance familiale, festive, joyeusement vintage : "En voiture, Simone !" et son cinéma drive-in s’installent sur le parking de Louvexpo pour un voyage cinématographique sans bouger de son auto ! , annonce-t-on du côté de Central et de la ville de La Louvière.

"Magique pour les gamins, nostalgique pour les anciens et totalement réjouissant pour tout le monde, le rendez-vous donne l’occasion de partager un moment convivial avec les passagers que l’on a décidé d’emmener." Seul, en famille ou entre amis, ce moment de cinéma sera dans tous les cas l’occasion de passer du bon temps, d’autant plus que différentes animations seront proposées.

Ajoutons encore à cela du popcorn servi en roller, l’installation de foodtrucks et la proposition d’un quizz collectif et tous les ingrédients sont réunis. "Le tout sous le haut patronage de Simone, égérie pleine de glamour et de folie interprétée par la comédienne Fanny Hanciaux (Compagnie des Mutants)", précise-t-on encore du côté de Central.

En juillet, les festivités seront ouvertes avec Retour vers le Futur 2 et une démonstration de skate pour l’occasion. Le lendemain, c’est la Cité de la Peur (et une choré de la Carioca) qui sera proposée. Suivront alors Shrek, Pretty Woman et finalement Fast and Furious. "Envie de vous déguiser ou de pimper votre voiture pour l’occasion ? Foncez, Simone ne pourra qu’apprécier !" Avis aux amateurs du genre, donc.

Fin août, on restera dans les classiques puisque la seconde salve s’ouvrira avec Thelma et Louise, de Ridley Scott, et se poursuivra, le lendemain, avec Scream. Place ensuite à davantage de légèreté grâce à Charlie et la Chocolaterie et, finalement, Mamma Mia ! Difficile, compte tenu de la variété des genres proposés, de ne pas trouver son bonheur.

En pratique, le parking de Louvexpo où s’installera ce cinéma éphémère, peut accueillir jusqu’à 200 voitures. La réservation (via cestcentral.be/en-voiture-simone ou via le 064/21 51 21) est obligatoire pour que chaque véhicule trouve facilement sa place et que les occupants profitent d’une vue idéale. Il est également possible de se doter d’un pass afin de profiter de plusieurs séances.

Il faudra compter 15 euros par véhicules. Celles-ci devront être placées entre 20h30 et 21h30. Le début de la projection est quant à elle prévue dès la nuit tombée. Le son sera diffusé directement en FM sur la radio de la voiture. Restera alors à s’installer confortablement et à profiter de cette séance de cinéma à l’américaine.