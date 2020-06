Les beaux jours sont de retour. Et chaque année, la hausse des températures donne inévitablement des envies de baignade et d'amusement. Le domaine de Claire-Fontaine, à Godarville (Chapelle-lez-Herlaimont), apparaît comme l'une des principales solutions à ces tentations dans la région du Centre et de Charleroi. L'étang de Claire-Fontaine apparaît d'ailleurs comme l'une des 24 zones officiellement classées en zones de baignade par la Région wallonne.

Malheureusement, la crise sanitaire a contrecarré les habituels plans de ce site récréatif géré par l'asbl Voies d'Eau du Hainaut. Il a donc fallu retarder la reprise des activités malgré le retour du beau temps ces dernières semaines. La situation tend toutefois à s'améliorer très prochainement.

(...)