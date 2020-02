L'inquiétude grandit dans le chef des commerçants et de leurs clients alors que ce genre de faits se multiplient.

Le Match de Braine-le-Comte est devenu une véritable cible pour les braqueurs. Ce jeudi, un nouveau braquage a eu lieu, allongeant ainsi le nombre de faits déjà commis ces dernières semaines. C’est cependant la première fois que les braqueurs agissent aussi tôt, c’est-à-dire en pleine après-midi, aux alentours de 16 heures… Et donc avant l’arrivée des services de sécurité, présents à partir de 17 heures.

Selon les premières informations dont nous disposons, une personne a tenté de s’interposer et a été blessée. Elle a été prise en charge et transportée à l’hôpital. Plusieurs témoins de la scène sont actuellement entendus par la police. À ce stade, aucune information sur le déroulement des faits ou le devenir du ou des auteurs n’a été communiquée.

Au début du mois, le match avait déjà été visé. Vers 19 heures, soit une heure avant la fermeture, un homme armé avait pénétré dans le magasin, menacé une caissière de son arme et s’était fait remettre une somme d’argent avant de prendre la fuite. Un précédent vol armé avait été commis quelques jours auparavant, soit le 30 janvier dernier. Autant écrire que dans la région, l’inquiétude grandit alors que le traumatisme pour les personnes présentes est réel.

Pour tenter d’apporter une solution à cette problématique grandissante, la ville de Braine-le-Comte avait annoncé le renforcement des patrouilles aux abords des magasins mais également la mise en place d’un plan de prévention en matière de sécurité. Via l’ADL de Braine-le-Comte, les commerçants sont invités à participer à une séance d’information spéciale présentée par une inspectrice de police. Objectifs, aborder de manière détaillée les mesures organisationnelles, mécaniques et électriques à prendre et informer les commerçants des avantages fiscaux disponibles en matière de sécurisation des locaux.

Cette séance d’information aura lieu le mardi 3 mars au sein de l’hôtel de ville. Les commerçants doivent s’y inscrire impérativement avant ce vendredi 28 février.