Elle cherche par contre à entrer en contact avec la maman concernée par cette situation.

"La commune de La Louvière a décidé de laisser tomber les frais d’huissier de 611 euros, relatifs à un principal de quatre euros concernant des frais scolaires." Voilà ce que de nombreux internautes ont pu lire ce mercredi après-midi au départ du groupe Facebook "T’es un vrai louviérois si..." Il n’en fallait pas plus que pour de nombreux messages saluant cette décision soient postés.

Vérification prise, il s’avère que la ville n’a rien décidé à ce propos. "Aucune décision n’a été prise dans ce sens ou dans un autre", insiste le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). "Nous sommes en contacts avec les huissiers. Il semble que cette dame a plusieurs sociétés d’huissiers sur le dos. Nous tentons de décortiquer les choses."

Depuis plusieurs jours, les tentatives se multiplient pour entrer en contact avec cette dame. "Nous avons envoyé plusieurs convocations, plusieurs courriers. Nous avons tenté de la joindre par téléphone. Toutes nos tentatives restent vaines. Un assistant social s’est rendu chez elle ce mardi mais a trouvé porte close. Ses voisins n’ont pas non plus de nouvelles. Elle est injoignable et introuvable."

Les propositions d’aide du CPAS semblent également être restées sans réponse. "Nous tentons de trouver des solutions, pas pour cette dame en particulier mais de manière générale. Nous ne voulons en tout cas pas envoyer un message erroné, selon lequel lorsque l’on a des difficultés, faire appel à la presse suffit à ne pas devoir s’acquitter de ses dettes."

Pour rappel, la situation de cette maman, seule avec ses enfants après s’être séparée d’un conjoint violent, avait suscité de nombreuses réactions, tant au niveau du parlement qu’au sein du conseil communal. Pour ne pas avoir payé une facture de quatre euros pour des frais de garderie, cette dernière s’était retrouvée face aux huissiers et à une nouvelle facture s’élevant finalement à près de 600 euros.

Lors du dernier conseil, le majorité PS-Ecolo avait annoncé une série de mesures afin que pareil cas ne se reproduise plus. Il était notamment question de renforcer la communication vis-à-vis des parents, notamment pour les diriger vers le CPAS en cas de difficulté ou encore de limiter les factures à trois ou quatre par an pour éviter la multiplication des frais de procédure.