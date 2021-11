Ce lundi 8 novembre, le projet de construction de nouvelles éoliennes dans la zone économique de Soignies/Braine-le-Comte entamera une nouvelle étape, avec l'ouverture d'une enquête publique dans le cadre de la demande de permis déposée par Engie Electrabel.

Celle-ci concerne la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une hauteur maximale de 150m, d'une puissance unitaire de maximum 2.5 MW et de tous leurs auxiliaires sur le territoire des communes de Soignies et Braine-le-Comte. Celles-ci seront situées dans le zone d’activité économique de Soignies – Braine-le-Comte et à proximité en zone agricole le long de la N57.

Le parc envisagé viendra compléter un parc existant de deux éoliennes construites en 2019 par Wind4Wallonia à Soignies. Celles-ci ont permis, en 2020, la production près de 10 GWh d’électricité renouvelable, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 400 ménages. Les machines projetées seront plus grandes et plus performantes que les éoliennes déjà installées: 150 mètres et 3,5 MW de puissance pour 122 mètres et 2,05 MW pour les éoliennes existantes.

Le projet a été présenté une première fois aux riverains en juin dernier, lors d'une réunion d'information préalable. Une étude d'incidence a été réalisée depuis et sera incluse dans le dossier de demande de permis, consultable dès ce 8 novembre et pour une durée d'un mois dans les administrations communales de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Rebecq.

En cas d’obtention du permis unique au printemps 2022, le parc sera opérationnel dans le courant l’année 2023. L'intercommunale IDEA est partenaire d'Engie dans le cadre de ce projet dont l'ambition est de créer une communauté d’énergies renouvelables alimentée par les éoliennes et ce, au bénéfice des entreprises du zoning.