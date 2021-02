Les images de cet ouvrier, installé à l’arrière d’un camion communal roulant à faible allure et épandant à la main du sel sur les routes, ont fait le tour de la toile et naturellement relancé le débat autour de la préparation de nos autorités communales face à des conditions climatiques plus difficiles. Si la ville de La Louvière a précisé que des consignes de sécurité avaient été rappelées aux équipes afin que cela ne se reproduise plus, l’opposition – CDH en tête – se dit sceptique.

"Nous ne sommes pas convaincus par les explications qui nous sont données pour la simple raison que la ville a expliqué qu’il s’agissait d’une initiative personnelle, d’un cas isolé. Or, plusieurs autres vidéos, d’équipes différentes, ont prouvé que les ouvriers jetaient le sel soit directement depuis l’arrière d’un véhicule, soit en suivant celui-ci, mais toujours à la main. D’un point de vue sécurité, ça laisse à désirer", estime Xavier Papier, conseiller Plus&CDH.

"Nous n’attaquerons jamais les ouvriers, dont nous saluons le travail. Ce que nous reprochons, c’est que la ville ne leur donne pas les moyens d’exercer leur travail dans de bonnes conditions, et que l’on justifie une erreur en leur remettant tout sur le dos. Nous réinterviendrons au prochain conseil communal afin de réclamer des explications." Par ailleurs, les Humanistes réclament la mise en œuvre d’un plan d’action "force majeure."

Ce dernier permettrait, par exemple, de faire appel aux entreprises privées et aux agriculteurs lorsque les conditions climatiques sont « extrêmes » et nécessitent des renforts. "Ces accords doivent être passés au préalables et un système de veille doit être assuré. Lorsque les alertes météorologiques sont lancées, les autorités sont au moins assurées de pouvoir compter sur davantage d’engins. Il est inutile, en effet, d’acheter plus d’épandeuses pour quatre jours de neige !"

Du côté de l’échevin des travaux, on confirme que cette idée est étudiée. « Nous devons trouver des solutions, c’est certain, même si faire appel à des sociétés privées ou des agriculteurs – avec qui des contacts sont initiés – ne résoudra pas tout », insiste Antonio Gava (PS). "Les années précédentes, nos épandeuses, renforcées par nos véhicules communaux, étaient suffisantes. Nous avons cette année fait face à des températures particulièrement froides, qui n’ont pas permis au sel d’agir comme nous l’aurions voulu."

Par ailleurs, l’échevin ne dissimule pas son énervement face aux propos de Xavier Papier. "Je suis toujours ouvert à la discussion mais utiliser les réseaux sociaux pour créer le débat,… Je défendrais toujours mes équipes et aujourd’hui, les ouvriers en ont assez d’être filmés, pris en photo pour tout et rien ! Des consignes ont été rendu, qu’on les laisse désormais travailler en paix !" Le prochain débat au conseil communal pourrait s’annoncer « chaud »… À l’inverse des températures extérieures, donc.