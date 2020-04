Ils ne dureront que quelques jours.

Le trafic est moins important sur nos routes en cette période de confinement. Pour ceux qui circulent toujours, l’information est bonne à prendre : depuis ce lundi et jusqu’à ce jeudi 30 avril, des travaux de réfection du revêtement sont en cours au niveau du rond-point dit "thématique", situé à Épinois.

Pour permettre le bon déroulement de ce bref chantier, des feux tricolores ont été installés afin de gérer la circulation. La circulation des véhicules est interdite à Ressaix, N55, tronçon compris entre le rond-point d’Épinois et le rond-point dit « Eddy Merckx », à l’avenue Marie-José. Une déviation est mise en place via Binche, par l’avenue Marie-José, la rue Georges Dehavay et la N90.

Des travaux de réfection sont également en cours au carrefour dit du Béguinage à Leval, à la rue du By et la rue Matéotti. Ces travaux ont également commencé ce lundi 27 avril mais ils ne se termineront que le 8 mai prochain. Le croisement entre la rue des Bricteux et le Bois Tonin sera interdit à la circulation et une déviation sera mise en place via la rue du By à Épinois.