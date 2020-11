Son coup de gueule fait un carton sur les réseaux sociaux. Près de 1 100 personnes ont partagé le cri de colère de Chloé, une jeune esthéticienne de 23 ans qui possède son propre salon du côté de Soignies. "Plus de 100 000 personnes ont vu cette publication. Cela prouve que beaucoup de gens sont dans le même désarroi que moi", assure Chloé, la gérante de House of Beauty.

Dans ce long message, la jeune femme retrace le parcours semé d'embûche qu'elle a dû emprunter pour finalement parvenir à se lancer en tant qu'indépendante en 2018. "Avant cela, j'ai dû faire des ménages pour gagner ma vie tout en étant indépendante complémentaire sur le côté. Je travaillais parfois 8 heures consécutives à nettoyer chez des gens avant d'ensuite continuer à travailler chez moi jusqu'à 23 heures ou minuit."

Insistant sur le fait qu'elle n'a jamais hésité à redoubler d'efforts, même lorsqu'elle était enceinte de neuf mois l'année dernière, Chloé souhaitait exprimer sa douleur d'être désormais privée de la liberté de travailler. "Mon récit de vie est celui du commun des mortels. Et certains se prennent pour des demi-dieux en décidant ce qui est plus important que d'autre. Quoique vous me donniez comme argent, vous avez déjà retiré le plus précieux : ma liberté."

explique Chloé.

Déterminée à se faire entendre et à faire passer un message auprès des décideurs, la jeune entrepreneuse a donc pris son clavier pour s'exprimer. "Quitte à tout me retirer, chers politiciens, je me mets à poil, là, devant des milliers de gens. Je vais encore me battre, encore et encore jusqu'à sûrement en crever, de fatigue ou de nerfs", ponctue-t-elle.