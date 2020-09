La commune prend des mesures pour aider à surmonter la crise liée au coronavirus.

S'il fallait le rappeler encore, la crise sanitaire a entraîné dans son sillage une crise socio-économique dont nous n'avons pas fini de mesurer l'étendue. Le confinement et la dure reprise de l'activité ont laissé des traces, si bien qu'en plus des aides fédérales et régionales, de nombreuses communes ont mis en place des dispositifs destinés à soutenir le commerce local et le secteur horeca.