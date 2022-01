Si le covid-19 peut affecter le système respiratoire, provoquer de la fièvre ou même entraîner une perte du goût, la crise sanitaire dans son ensemble, elle, pèse lourdement sur le moral. Depuis deux ans maintenant, il faut composer avec une vie sociale bridée. Selon les secteurs, beaucoup ont accumulé les tuiles au boulot. Certains parents doivent tenter de télétravailler avec des enfants en quarantaine. Et bon nombre de festivités susceptibles d’apporter un rayon de soleil sont passées à la trappe. Les Belges ont le moral dans les chaussettes. D’ailleurs, l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones a tiré la sonnette d’alarme : le nombre de consultations a explosé. Et débordés, les psys n’arrivent plus à suivre la cadence.

La démarche du Plan de Cohésion Sociale d’Estinnes tombe donc à pic. À partir du mois de février, des groupes de parole vont être mis en place pour apporter soutien et accompagnement aux personnes qui traversent des difficultés. Un premier groupe sera consacré à la parentalité. Un autre sera ouvert à tous les adultes en général.

Les groupes s’adressent aux personnes qui se sentent seules, qui ressentent des difficultés psychologiques, qui ne voient pas comment sortir la tête de l’eau ou qui ont du mal à tenir leur rôle de parent. Le PCS propose ces moments d’échange gratuits et ouverts à tous en collaboration avec des psychologues. Les réunions se tiendront à la salle des Mariages, le long de la chaussée Brunehault. Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples renseignements par téléphone auprès du PCS au 064 311 324.