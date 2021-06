Ça bouillonne à Bonne-Espérance. Ce mercredi matin, une nouvelle équipe aux manettes de la communication de l'abbaye a présenté un véritable plan de bataille visant à faire rayonner le site touristique et accélérer sa rénovation en dégageant davantage de rentrées financières. La plupart sont de jeunes anciens du collège de Bonne-Espérance prêts à apporter une aide précieuse et nécessaire aux Compagnons de l'Abbaye.

Tout part d'un constat sans appel: l'entretien et la rénovation de ce patrimoine exceptionnel constituent un véritable gouffre financier. "Il y a environ 60 ans, une poignée d'anciens du collège se sont rendu compte que le temps pesait de tout son poids sur l'abbaye et qu'il fallait faire quelque chose", rappelle Michel Wanty, président des Compagnons de l'Abbaye. "Ça a commencé avec des dons et des petits travaux de réparation. Ces efforts ont surtout permis de faire reconnaitre l'abbaye comme patrimoine exceptionnel de Wallonie."

À partir des années 90, la manne des subsides wallons s'est alors ouverte. Au coup par coup. Ces aides ont permis notamment de restaurer l'extérieur de la basilique et de rénover l'aile qui abrite les classes d'humanité. La façade principale a également commencé à s'offrir un coup de jeune. Puis en 2013, le ministre Carlo Di Antonio a mis en place un accord-cadre. "Nous avons pu bénéficier d'une subvention annuelle renouvelable qui nous a permis de voir les choses à plus longue échéance. Nous avons donc pu établir un véritable plan de rénovation", ajoute Michel Wanty.

Depuis 2013, 18,5 millions d'euros ont ainsi été injectés dans la rénovation de l'abbaye. Les travaux ont bien avancé, mais ils sont loin d'être terminés. Par ailleurs, l'accord-cadre prendra fin en 2023 et nos valeureux Compagnons ne savent pas encore s'il sera reconduit. Ils poursuivent inlassablement leur lobbying auprès des autorités wallonnes d'où il leur revient que les préférences vont au "patrimoine qui vit plutôt qu'au patrimoine qui survit."