Une commande est passée. Un groupe de bénévoles en confectionne aussi pour équiper les enfants.

Haut les masques! Le déconfinement se précise de plus en plus et avec lui, la nécessité d'offrir à la population un minimum de protection. On le sait, en Belgique, la fourniture de masques a essuyé quelques revers. Si bien que les unes et après les autres, les communes prennent la main pour équiper leurs habitants.

La commune d'Estinnes entre elle aussi dans la danse et annonce qu'une étude de marché a permis de passer une commande au regard des recommandations liées au type de masques nécessaires. Dans les semaines à venir, quelque 10.100 masques seront ainsi distribués aux Estinnois par des agents de l'administration communale.

De plus, une collaboration s'est mise en place avec les bénévoles du groupe Estinnes Solidaire. Le but? Offrir des masques à tous les enfants de l'entité. Le matériel nécessaire ainsi que le modèle à suivre seront fournis aux bénévoles. Si des personnes souhaitent participe à la confection de ces masques, elles peuvent contacter le groupe Estinnes Solidaire et sa coordinatrice Ingrid Gaultier via FB ou au 064 38 05 74 ou prendre contact directement avec l’administration communale.