Il ne faut parfois pas plus de trois minutes pour sauver une vie. Encore faut-il maîtriser les bons gestes. Les Estinnois pourront bientôt les apprendre. Dans le cadre de son Plan stratégique transversal, la commune propose en effet des formations gratuites en collaboration avec la Croix-Rouge.

Ces formations durent environ 3h30 et s'adressent à tous les citoyens âgés d'au moins 15 ans par module de six personnes, dans le respect des règles sanitaires. La première formation aura lieu le 15 décembre au salon communal. Si la situation sanitaire l'exige, les formations seront reportées en 2021. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire au Plan de Cohésion sociale par téléphone au 064 311 324 ou par courriel à l'adresse francoise.romain@estinnes.be. Attention, il faut s'inscrire au plus tard le 11 décembre.

En pratique, les participants s’entraineront individuellement et sous les yeux attentifs du formateur à évaluer les fonctions vitales d’une personne, à réaliser une réanimation cardio-pulmonaire sur un adulte, à entreprendre la défibrillation sur un adulte, à mettre une victime en position latérale de sécurité ou encore à appeler les services de secours (112) de manière adéquate.

À travers ces formations, la commune souhaite grossir les rangs des personnes capables d'apporter les bons gestes pour sauver des vies. "Connaître et pratiquer les gestes de premiers secours peut sauver des vies, éviter des séquelles sur le long terme", souligne Delphine Deneufbourg, échevine de la Santé. "En rue, lors d’une activité sportive, à la maison, avoir la bonne réaction, même un réflexe en apparence minime peut avoir une importance capitale et faire gagner de précieuses minutes avant l’arrivée des secours."