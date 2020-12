L’annonce ne surprendra malheureusement personne, compte tenu de la situation sanitaire qui reste inquiétante et dont l’évolution reste incertaine. Après l’annulation officielle de la saison carnavalesque de Binche et de La Louvière, c’est la commune d’Estinnes qui vient de confirmer qu’aucun carnaval ne serait organisé en 2021.

Dans la région du Centre, Estinnes fait partie des communes dont la vie est notamment rythmée par la tenue des carnavals : pas moins de sept carnavals sont organisés pour les neuf communes de l’entité. Il s’agit donc d’un coup dur pour toutes les sociétés, déjà soumises à une annulation en 2020.

"Alors que la saison carnavalesque venait d’être lancée au début de l'année à Haulchin et à Vellereille-Les-Brayeux, très vite, le couperet est tombé, interdisant toutes les manifestations. Nous voici fin 2020 et nous sommes toujours dans la même situation sanitaire", regrette-t-on du côté communal."Cette situation nous contraint à prendre la décision d’annuler toutes les festivités carnavalesques 2021 dans notre entité pour le bien et la santé de tous."

Difficile mais nécessaire, cette décision a été prise d’un commun accord entre l’administration et les sociétés carnavalesques, réunies en visioconférence jeudi soir. « Des pistes ont été évoquées pour apporter un soutien financier aux associations folkloriques. Elles feront l’objet d’une proposition au conseil communal. "Nous avons également une pensée pour les tamboureurs, les musiciens, les cafetiers, les marchands ambulants, les louageurs, les couturières … qui contribuent également à l’identité de nos carnavals."

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné en 2022.