Les sacs PMC ont été ramassés par surprise, alors que les autorités invitaient à les rentrer.

Passera, passera pas? Ça pourrait être le nouveau jeu de la collecte des déchets à Estinnes. On le sait, depuis que les mesures de confinement sont en place et qu'Hygea doit composer avec des équipes réduites, seuls les déchets ménagers sont récupérés. L'instruction a été donnée aux citoyens de rentrer leurs sacs PMC et leurs containers à papiers.

Mais surprise, mercredi, les agents de l'intercommunale sont passés pour reprendre les sacs bleus. Du moins, pour ceux qui les avaient sortis ou laissés dehors. Problème, personne n'avait été mis au parfum. Pas même les autorités communales qui, la veille encore, rappelaient que laisser trainer ces fameux sacs bleus pouvait faire l'objet d'une sanction administrative de 350 euros.

Sans prévenir, les agents d'Hygea sont donc passés ramasser ces sacs que la commune invitait à rentrer. Le collège communal d'Estinnes dit regretter que cette collecte n'ait pas fait l'objet d'une communication préalable de la part de l'intercommunale. Il déplore également "la mauvaise information d'HYGEA qui incite à ne pas sortir les papiers cartons et sacs PMC."

Du côté de l'intercommunale, on pointe un petit couac d'organisation. "Personne n'était au courant de ce ramassage", explique la porte-parole d'Hygea. "Les collecteurs avaient un camion à double compartiment et ont voulu bien faire en ramassant les sacs PMC qui trainaient. Nous pouvons bien comprendre la colère des citoyens qui avaient respecté la consigne et qui ont pu voir les sacs de leur voisin ramassés. Le message a été transmis au responsable des collectes pour que ça ne se reproduise plus, même si ça partait d'une bonne intention des collecteurs."

L'intercommunale indique donc que les consignes restent en vigueur, il faut rentrer les sacs PMC et les containers à papiers. La situation pourrait toutefois évoluer dès demain. En effet, les directions des intercommunales, les syndicats et la ministre wallonne de l'Environnement sont en réunion pour discuter des collectes et des recyparcs en période prolongée de confinement. De nouvelles informations pourraient donc être communiquées vendredi.