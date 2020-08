Progressivement dans nos petits clubs, les joueurs retrouvent le chemin des terrains. C'est le cas notamment à Estinnes où les plus grands ont déjà repris du service et où les plus jeunes s'apprêtent à rechausser leurs crampons après de longs mois d'absence.

Mais c'est dans un contexte particulier que le foot reprend ses droits. De nombreuses consignes doivent être respectées, et ce n'est pas toujours évident pour les petits clubs. Nettoyages fréquents des vestiaires, port du masque aux abords des terrains, distanciation sociale et service à table dans les buvettes font désormais partie des habitudes.

"La gestion n'est pas simple, mais nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour accueillir nos joueurs et les joueurs adverses dans les meilleures conditions", explique Baudouin Dufrane, président de la RUE Estinnoise.