Le soleil devrait chauffer ce vendredi. Du côté de la commune d'Estinnes, on est déjà paré à affronter la hausse du thermomètre. Le plan canicule est en effet sur les rails, prêt à être actionné dès que les températures dépassent la barre des 30°.

Le Plan de cohésion sociale et le CPAS sont ainsi mobilisés pour venir en aide aux plus fragiles, particulièrement les seniors. Les services sont à disposition pour effectuer des visites sur demande pour vérifier que tout va bien, fournir de l'eau en cas de pénurie à domicile et accompagner pour les déplacements essentiels, tels que ceux requis pour des soins médicaux ou des courses.

Le plan canicule sera déjà bien utile ce vendredi, alors qu'on annonce 36°. Le PCS est joignable au 064 311 324 et le CPAS au 064 331 557. Pour les prochains jours cependant, les fortes chaleurs sont moins redoutées, le thermomètre ayant tendance à jouer au yo-yo ces derniers temps.