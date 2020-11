En Champagne, un tiers des bouteilles ne sera pas vendu. Mais chez nous…

C'est l'une des conséquences de la crise du coronavirus et des mesures sanitaires: les festivités se sont taries et le champagne s'est fait plus rare. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes aux producteurs. Interrogé par nos confrères du Het Laatste Nieuws, un responsable du groupe Colruyt estime qu'un tiers des 300 millions de bouteilles produites en Champagne chaque année ne sera pas vendu en 2020.

Quid de nos "champagnes" locaux? Nos vignobles ont pu compter sur une belle année, niveau production. "Nous sommes passés quasiment du simple au double", souligne Arnaud Leroy, du Vignoble des Agaises. "Les conditions climatiques avaient été très mauvaises en 2017, le gel avait grillé de nombreuses vignes. Les vendanges de 2018, que l'on retrouve maintenant en bouteille, avaient été beaucoup plus fructueuses."