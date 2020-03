180 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du chai du Domaine des Agaises.

C'est un changement de taille qui vient de se mettre en place au Domaine des Agaises. Cela ne changera rien aux bouteilles de Ruffus que vous ouvrirez à l'avenir. Mais dans la production de cet effervescent d'Haulchin, c'est un virage important qui a été pris.

Le vignoble est en effet passé à l'énergie solaire. 180 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du chai. De quoi assurer une production annuelle de 60.000 kW et couvrir 80% des besoins énergétiques du vignoble.

"Un ami de Binche, Benjamin Rochez, a fondé la société D&B Green Solution. Il est venu me trouver il y a deux ans pour me présenter un projet d'énergie renouvelable après s'être renseigné sur la manière dont nous travaillons", explique John Leroy du Vignoble des Agaises. "Nous avions déjà en tête depuis un moment de passer à l'énergie verte. D'une part, pour réduire notre impact sur l'environnement. D'autre part, parce que le fait d'être perdu au milieu des champs nous poussait à être autonomes."

Le vignoble a rapidement été convaincu par les bienfaits du projet. "Nous avions le choix entre l'éolien et le solaire", poursuit John Leroy. "Un agriculteur près de chez nous est déjà passé à l'éolien pour sa production de pommes de terre. Nous y avons réfléchi également. Mais le solaire s'est finalement avéré être la meilleure solution. D'abord parce qu'il n'y a pas d'impact sur le paysage. Ensuite parce que nous avons une grande toiture plate à notre chai qui offre une belle surface pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Nous avons donc été convaincus par le projet que nous proposait D&B Green Solution. L'investissement devait être vite rentabilisé, le projet nous permet de devenir pratiquement autonomes et plus verts. Il n'y avait aucune raison de ne pas se lancer."

Un certain Don Corleone aurait dit que c'était une offre qui ne pouvait pas se refuser. Les panneaux photovoltaïques ornent désormais le vignoble et profitent déjà du beau soleil printanier.