Alors que la planète traverse la plus grave crise d'après-guerre avec la pandémie de coronavirus, le vaccin est présenté comme une porte de sortie qui devrait nous permettre de retrouver une vie normale. C'est dire tout l'enjeu de la campagne qui est en cours. Mais elle soulève de nombreuses questions. C'est pourquoi la commune d'Estinnes a décidé d'organiser une conférence virtuelle avec Leila Belkhir, infectiologue à l'UCLouvain.

L'experte est bien connue, on la voit régulièrement sur les plateaux de télévision. Elle est par ailleurs membre de la commission spéciale chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de COVID-19 par la Belgique.

"Beaucoup de gens se posent des questions autour des vaccins, leur intérêt, leurs effets ou leur procédé de fabrication. Nous avons pu constater que cela suscite de nombreux échanges sur les réseaux sociaux, mais certains ne vont pas toujours chercher des réponses au bon endroit", indique Delphine Deneufbourg, échevine de la Santé. "Nous voulions donc proposer quelque chose qui soit scientifiquement soutenu pour permettre aux citoyens de prendre leur décision sur base d'informations correctes."

Respect des mesures sanitaires oblige, c'est en mode virtuel que se déroulera la conférence. "Il faut s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse francoise.romain@estinnes.be. On peut déjà envoyer des questions à l'avance et il sera encore possible d'en poser pendant la conférence par chat", poursuit Delphine Deneufbourg. "Nous avons également invité les médecins généralistes de l'entité à participer. Certains feront des présentations. L'idée est aussi qu'ils puissent ensuite relayer les informations en étant en première ligne."

La conférence se tiendra le 25 février à 19 heures. Elle sera enregistrée et la commune d'Estinnes a déjà prévu de la diffuser ensuite sur ses réseaux.