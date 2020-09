Spécialisée dans l’organisation de stages récréatifs et sportifs pour les enfants et adolescents de trois à 16 ans, l’asbl estinnoise La Cour de Récré a décidé d’étendre quelque peu ses activités en proposant, pour la toute première fois, une formation de secourisme. Celle-ci sera réservée aux jeunes âgés entre 12 et 16 ans.

Organisée du lundi 2 au vendredi 6 novembre prochain à l’Espace Muchette (232 Chaussée Brunehault à Estinnes), elle doit permettre aux participants de se sentir plus à l’aise face à une situation d’urgence et, surtout, d’apprendre à intervenir aussi sereinement et consciencieusement que possible en attendant l’arrivée des secours.

"Cette formation est à suivre pour apprendre les gestes de base et devenir le premier acteur dans la chaine de secours lorsqu’une urgence survient", explique Cédric Vriese pour l’asbl. "Un accident, une brûlure, l’ingurgitation d’un produit toxique,… Face à ces situations d’urgence, chacun peut devenir un acteur clé."

Pas question donc pour les participants de rester confortablement assis sur leur chaise. "Ils seront mis en situation d’urgence afin que nous puissions évaluer leur réaction. C’est sur base de leurs comportements que la formation sera dispensée par un formateur BEPS, membre de la police." Les participants devraient par ailleurs avoir l’occasion de mieux découvrir ces métiers.

"Nous aurions aimé pouvoir organiser une visite d’une caserne de pompiers, des bureaux de police. Mais avec le covid, nous ne sommes pas certains que cela sera possible. Nous sommes occupés à regarder si nous pouvons faire venir des intervenants pour organiser directement des animations dans nos locaux."

Pour y participer alors que de nombreuses mesures "anti-covid" doivent être mises en place, l’inscription sera évidemment indispensable, au prix de 85 euros. 20 places sont ouvertes. Informations et inscription auprès de l’asbl via lacourderecreasbl@gmail.com ou au 0488/56 08 33.