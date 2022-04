Plus de 95 000 € sont investis pour verduriser les cimetières et faciliter leur entretien.

C’est un chantier important qui a démarré il y a deux semaines environ dans l’entité d’Estinnes : celui de la verdurisation des cimetières. D’ici le mois de mai, les neuf cimetières de l’entité auront troqué leur parure de graviers pour un manteau de gazon du plus bel effet, parfois assorti de prairies fleuries.

Cette révolution de l’aménagement de nos espaces funéraires trouve son origine dans l’interdiction des produits phytosanitaires, qui a compliqué l’entretien des cimetières. "On a ressenti la difficulté environ deux ans après, quand toute trace de produit avait disparu du sol, témoigne Alexandre Jaupart, échevin en charge des cimetières. L’état des allées était catastrophique", surtout aux yeux d’habitants prompts à s’indigner de la présence de "mauvaises herbes".

Comme bien des communes wallonnes, Estinnes a donc décidé de virer le gravier et de le remplacer par des bandes enherbées afin de faciliter l’entretien. "Jusqu’ici, il fallait retirer les cruyaux à la main, un par un. Avec la verdurisation, on met une personne avec un tracteur-tondeuse, et c’est fait."

Un budget d’un peu plus de 95 000 € a été dégagé pour la reconversion verte des cimetières. "On aurait pu choisir d’étaler les dépenses, mais on a préféré tout faire d’un coup." Le chantier est conséquent puisque les différents cimetières de l’entité représentent 4 ha de terrain. "Même des cimetières comme celui de Vellereille-le-Sec ou de Croix-lez-Rouveroy, qui ne comptent que 200 habitants, ont une surface importante."

L’entreprise chargée des travaux s’est d’abord attaquée aux plus grands cimetières, soit ceux d’Estinnes-au-Mont et Haulchin. Suivront celui d’Estinnes-au-Val et tous les autres villages, du plus grand au plus petit. Suivant les endroits, les aménagements pourront différer.

"Le plus gros des travaux sera fait de la même façon, mais il y aura quelques variantes. Par exemple, on a un sol beaucoup plus sec à Vellereille-le-Sec qu’à Vellereille-les-Brayeux, très humide. La végétation ne pousse pas de la même manière, c’est pourquoi deux espèces différentes d’herbes y seront plantés, en fonction de la manière dont elles poussent et de la facilité d’entretien." A Haulchin, le cimetière sera en cimetière nature, avec nichoirs, etc.

A chaque fois, les travaux nécessitent la fermeture temporaire du cimetière. De quoi susciter le mécontentement de certains. "On a fermé Estinnes-au-Mont pour deux semaines et c’était la révolution sur les réseaux sociaux", s’étonne Alexandre Jaupart.

Une fermeture pourtant nécessaire pour permettre ces travaux qui rendront nos cimetières plus respectueux de l’environnement. Et qui, que l’on se rassure, ne feront pas fuir les défunts.