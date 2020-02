Les équipes du gestionnaire de réseau ORES sont mobilisées.

Le passage de la tempête Ciara aura décidément eu des conséquences dans la région. Au-delà des très nombreux arbres et branchages tombés sur la voirie, les citoyens doivent faire face à des coupures de courant. Des milliers de foyers sont en effet privés d’électricités dans la commune d’Estinnes. Les villages d’Estinnes-au-Mont, de Vellereille-le-Sec, d’Haulchin, de Vellereille-les-Brayeux, de Fauroeulx, de Rouveroy, de Croix-lez-Rouveroy et de Peissant sont concernés.

Les équipes techniques du gestionnaire de réseau Ores ont été déjà été averties et sont en route. Fortement sollicitées, elles prévoient un retour à la normale aux alentours de 19 heures, si aucune difficulté supplémentaire n’est rencontrée. Il faudra donc prendre quelque peu patience en cette journée pour le moins exceptionnelle et se montrer tolérant envers ces équipes pour qui la nuit s'annonce très longue.

Une panne est également constatée du côté de Carnières. Là aussi, les équipes ont été averties et sont en route. Un retour à la normal est prévu vers 19 heures.

Dans la région de Mons-Borinage, certains villages de l'entité de Quévy sont aussi impactés. Les riverains prennent patience, la panne ayant été signalée.

"Nos équipes sont en cours d'intervention sur 11 pannes haute tension et 118 pannes basse tension", précise ORES. "D'autres soucis seront encore à traiter par la suite. Nos lignes téléphoniques sont évidemment aussi malmenées que les branches des arbres et le temps d'attente pour nous joindre est évidemment plus long qu'en situation normale. Tout est mis en oeuvre pour que les impacts de cette météo soient limités." Plusieurs groupes électrogènes ont été placés. Une centaine de techniciens sont dehors et travaillent, épaulés par plus d'une vingtaine de coordinateurs.