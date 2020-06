Covid-19 oblige, le saint patron de Rouvroy sera célébré de manière originale cette année.

C'est depuis 1662 que le village de Rouveroy à Estinnes célèbre son saint patron, Saint-Médard. Les grands rassemblements ayant valsé au placard en raison de la pandémie de covid-19, les traditionnelles célébrations risquaient elles aussi de passer à la trappe à Rouveroy. Mais l'échevin de la Culture et du Patrimoine a trouvé la parade.

"La messe solennelle de la fête de Saint-Médard aura quand même lieu ce dimanche 14 juin à 10h en l’église de Rouveroy, avec une limite de 48 personnes à la messe, suivant la taille de l’édifice et les normes de sécurité", indique Alexandre Jaupart.

Pour le reste, l'échevin invite à fêter Saint-Médard autrement cette année. "À défaut de procession, nous proposons de marcher, seul, en famille, ou en petit groupe, à la découverte de ce que nos yeux ne regardent plus beaucoup : les chapelles, témoins de notre histoire et repaires pour l’avenir, signes qui appellent à l’espérance et nous plongent dans une autre dimension de la vie, une autre face de Rouveroy", poursuit Alexandre Jaupart.

Deux itinéraires ont été réalisés. Le Grand Tour Saint-Médard d'un peu plus de 5 kilomètres correspond avec une petite variante à l’ancien trajet que la procession Saint-Médard empruntait jusque dans les années 50. Le Petit Tour Saint-Médard et ses 2,3 kilomètres suivent quant à eux le trajet actuel de la procession.

Les parcours ayant été digitalisés, les promeneurs équipés d'un smartphone et de l'application Izi Travel pourront tout au long de leur balade écouter des textes, télécharger des photos ou même voir des vidéos relatives à la Procession de Saint-Médard et aux chapelles estinnoises. Un livret de 20 pages a également été réalisé et édité avec le soutien de la commune d’Estinnes. Il contient pour chacune des 12 haltes, correspondant à 12 chapelles situées sur le parcours, un texte sur l’historique de la chapelle, mais également des photos. Ce livret sera disponible gratuitement à l’entrée de l’église de Rouveroy dès samedi 13 juin au matin, mais également sur le site Internet de Rouveroy, sur celui de l’unité pastorale Binche-Estinnes ou sur celui de la commune d'Estinnes.