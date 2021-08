Le chantier avance pour le giratoire de l’Octroi de Bray. Les travaux de raccordements d’égouttage et des réfections de voirie, réalisés par la firme Wanty pour le compte de la SPGE, débute ce lundi 2 août. Un chantier important qui entraîne inévitablement des perturbations quant à la circulation sur Estinnes et Binche dans les prochaines semaines.

En effet, le stationnement des véhicules sera interdit, à partir de ce lundi jusqu’au 24 décembre de cette année, le long de la rue de Mons (N90). Cette interdiction concerne uniquement le tronçon compris entre le n° 48, soit du côté opposé au magasin Château d’Ax, et le n° 11.

"Durant la réalisation des travaux, la circulation sera interdite via la rue de Trivières (jusqu’au Chemin des Vaches)", précise-t-on du côté de l’administration d’Estinnes. "Une déviation sera mise en place via la rue de Bray/rue Enfer. Le service Cadre de Vie reste à votre disposition en vue de répondre à vos questions et assurer le relais avec les gestionnaires du chantier si nécessaire."

Le chantier avait débuté le lundi 15 mars sur l'intersection formée par la N9/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III. Des travaux préparatoires en vue du futur chantier d'aménagement du giratoire de l'Octroi de Bray. Ils consistait à déplacer des impétrants et à démonter des îlots de la N90 pour permettre de maintenir la circulation durant les prochains chantiers.

Pour rappel, le projet permettra l'aménagement d'un giratoire à l'intersection des deux nationales. L'objectif est évidemment de sécuriser la zone et d'y fluidifier le trafic. La mobilité douce a également été prise en compte, puisque des traversées cyclo-piétonnes y seront aménagées. Deux quais de bus sur la N90 seront aussi réhabilités de part et d'autre du giratoire en les adaptant aux personnes à mobilités réduites.

Ce chantier représente un budget total d'environ trois millions d'euros. La SOFICO financera la majorité du projet, avec une participation de 1 905 000 euros. Alors que la SPGE apportera un million d'euros. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures.