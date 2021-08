On vous l’annonçait de la semaine, les travaux de reprise du chantier du giratoire devaient débuter ce lundi 2 août à la rue de Mons. Réalisés par la firme Wanty pour le compte de la SPGE, ces travaux sont finalement postposés, et devraient reprendre d’ici cinq à six semaines. "Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date de reprise des travaux", précise la commune d’Estinnes à ses citoyens.

Un chantier important qui devait entraîner inévitablement des perturbations quant à la circulation sur Estinnes et Binche dans les prochaines semaines. De nombreuses interrogations quant au stationnement ont d’ailleurs été adressées au service Cadre de Vie de la commune.

Pour rappel, le stationnement des véhicules sera interdit le long de la rue de Mons (N90) pendant environ cinq mois. Cette interdiction concerne uniquement le tronçon compris entre le n° 48, soit du côté opposé au magasin Château d’Ax, et le n° 11. Un stationnement interdit qui soulève une incompréhension pour les riverains disposant d’un garage. "L’accès aux parkings/garages ne sera plus accessible pendant la réalisation des travaux d’égouttage et de réfection de voirie", confirme l’administration estinnoise.

Le chantier avait débuté le lundi 15 mars sur l'intersection formée par la N9/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III. Des travaux préparatoires en vue du futur chantier d'aménagement du giratoire de l'Octroi de Bray. Ils consistaient à déplacer des impétrants et à démonter des îlots de la N90 pour permettre de maintenir la circulation durant les prochains chantiers.

Le projet permettra ainsi l'aménagement d'un giratoire à l'intersection des deux nationales, longtemps demandé par les riverains. L'objectif est évidemment de sécuriser la zone et d'y fluidifier le trafic. La mobilité douce a également été prise en compte, puisque des traversées cyclo-piétonnes y seront aménagées. Deux quais de bus sur la N90 seront aussi réhabilités de part et d'autre du giratoire en les adaptant aux personnes à mobilités réduites.