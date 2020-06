Se baigner dans une eau turquoise lorsque le thermomètre grimpe, cela fait évidemment toujours rêver. Mais le faire dans une carrière peut s'avérer être très dangereux. D'abord à cause d'un véritable risque d'hydrocution puisque la température de l'eau avoisine les 10 degrés. Ensuite parce que du matériel d'exploitation est toujours présent dans la carrière. C'est le cas à la carrière de Scoufflény, à Ecaussinnes.

Chaque année, lorsque le soleil décide de briller et que les températures augmenter, des baigneurs bravent les interdictions pour y piquer une tête. Or, se baigner à cet endroit est strictement interdit. Rien que durant ce week-end de Pentecôte, la police a dressé plus d'une centaine de procès-verbaux à des visiteurs qui n'ont pas respecté les règles. Avec à la clef des amendes très salées : jusqu’à 350 euros pour l’accès à la carrière ainsi que 250 euros supplémentaires pour non-respect des mesures covid-19.

(...)